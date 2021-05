Partidos pró-independência confirmam maioria no Parlamento da Escócia

O Partido Nacional Escocês (SNP) venceu, como esperado, as eleições parlamentares de quarta-feira na Escócia. Apesar de ter falhado por pouco a maioria absoluta, o partido da primeira-ministra escocesa vai fazer tudo para garantir a realização de um novo referendo sobre a independência, afirmou a própria Nicola Sturgeon pouco antes de serem divulgados os resultados. A maioria, que escapou ao SNP, foi assegurada pelo conjunto das formações políticas que defendem a secessão.

“As únicas pessoas que podem decidir o futuro da Escócia são os escoceses, os políticos de Westminster [onde funciona o Parlamento do Reino Unido] não podem nem devem pôr-se no caminho disso”, afirmou Sturgeon este sábado.

“Se houver uma maioria simples e democrática no Parlamento escocês para um referendo à independência, não haverá justificação antidemocrática, eleitoral ou moral para [o primeiro-ministro] Boris Johnson bloquear o direito da população da Escócia de decidir o seu próprio futuro”, dissera antes da ida às urnas.

A contagem ainda não terminou, mas é esperado ficar a dois lugares da maioria absoluta, o que para Sturgeon são resultados “históricos e extraordinários” para a quarta vitória do SPN no parlamento escocês.

A sua primeira prioridade é a recuperação do país da pandemia, e assim que a crise passar pretende realizar um referendo, que espera conseguir aprovar com uma maioria pró-independência com o Partido Verde Escocês.

Sobre a realização de um referendo neste momento, Boris Johnson disse este sábado ao Daily Telegraph ser “imprudente e irresponsável”. “Não creio que este seja a altura para ter uma disputa constitucional, para falar sobre dividir o nosso país, quando o que as pessoas querem é recuperar a nossa economia e caminhar em frente juntos”, acrescentou.