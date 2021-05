“Integrar os direitos sociais nos tratados será muito difícil”

Em entrevista ao PÚBLICO, o comissário europeu para o Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, congratula-se com os resultados da Cimeira Social do Porto, e promete avançar até ao fim do ano novas propostas legislativas na área da segurança no trabalho, direitos dos trabalhadores das plataformas digitais e economia social.

Entrevista com comissário do Emprego e Direitos Sociais

Depois da assinatura do Compromisso e da Declaração do Porto relativa aos direitos sociais, o que é que muda?

Até agora não era muito fácil falar sobre direitos sociais, era algo que ficava sempre um pouco à parte nas nossas discussões. A partir de agora, a dimensão social terá de ser integrada em todas as outras políticas. Por isso, penso que foi tão importante o que fizemos aqui no Porto. Com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais como ponto de partida, teremos a vertente social integrada nas nossas políticas.