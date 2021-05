Explosões junto a escola em Cabul matam 40 pessoas e ferem dezenas

Apesar de nenhum grupo ter assumido a responsabilidade pelo ataque, aquele bairro da capital do Afeganistão tem sido um alvo frequente de militantes do Estado Islâmico.

Múltiplas explosões atingiram uma escola na capital afegã, em Cabul, este sábado, matando pelo menos 40 pessoas e ferindo outras dezenas, a maioria estudantes, disse um funcionário do Ministério do Interior. A fonte disse à Reuters, sob condição de anonimato, que a maioria das vítimas eram estudantes que saíam da escola Sayed ul Shuhada.

Um porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, indicou inicialmente que o número de mortos eram pelo menos 25 e não especificou a causa ou o alvo do ataque.

Ghulam Dastagir Nazari, porta-voz do ministério da saúde, disse que 46 pessoas já foram levadas para os hospitais até agora. As autoridades adiantam que o número de vítimas pode subir.

Foto Afghanistan

Cabul está em alerta máximo desde que Washington anunciou, no mês passado, a retirada de todas as tropas americanas até ao dia 11 de Setembro. As autoridades afegãs afirmam que o grupo Taleban intensificou os ataques em todo o país.

Ainda nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque deste sábado. O porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, negou o envolvimento do grupo insurgente e condenou o incidente.

As explosões ocorreram na parte oeste de Cabul, um bairro fortemente xiita de muçulmanos que tem sido frequentemente atacado por militantes do Estado Islâmico ao longo dos anos.

Najiba Arian, porta-voz do Ministério da Educação, confirma que os feridos são na sua maioria estudantes do sexo feminino.