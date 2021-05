Casos e mortes por covid-19 descem nos países ricos, mas explodem nos pobres

A redução do número de mortes e casos diários de covid-19 nos países mais desenvolvidos e o avanço na vacinação da população, com a imunidade de grupo já na mira, chegam quase a soar como o fim da pandemia no Ocidente. Contudo, no Sul da Ásia e em países com menos recursos, a realidade é bem mais dramática: os hospitais estão perto do colapso, com falta de camas e oxigénio, o número de infecções sobe de forma galopante e faltam vacinas. A última semana evidenciou duas realidades: os números caem nos países ricos, mas à situação grave da Índia juntam-se agora as do Nepal, do Sri Lanka e das Maldivas. O Brasil continua sem conseguir respirar de alívio e África teme uma nova vaga.