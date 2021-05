Uma aposta duplamente ganha

1. Ninguém pode dizer que as cimeiras do Porto não cumpriram os grandes objectivos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Angela Merkel não compareceu, o que podia ter sido um sinal de alarme. Mas a verdade é que estiveram presentes, pela primeira vez depois de muitos meses de encontros virtuais, 24 dos 27 líderes da União Europeia, entre eles Emmanuel Macron e Mario Draghi, que provavelmente vão ter um papel de liderança fundamental, à medida que a chanceler vai saindo de cena e a Alemanha entra numa fase de incerteza sobre o seu papel na Europa e no mundo.