Fist bumps, sorrisos com máscaras e segurança: a cimeira do Porto em 22 imagens

Os líderes europeus subscreveram esta sexta-feira, no Porto, um "compromisso" capaz de garantir mecanismos para que os estados possam cumprir os objectivos do Pilar Social Europeu "sem deixar ninguém para trás". Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se este sábado no Palácio de Cristal, no Porto, em Conselho informal para aprovar a “Declaração do Porto”, sobre a agenda social, e para a Cimeira UE-Índia.