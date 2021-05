Lavoura da Bouça: As maçãs, o amor pelos carros e outras perdições

Em menos de dois dias — ou em pouco mais de dois minutos — percebemos que há muitas coisas de que José Junqueira gosta. Gosta de pessoas habilidosas e de quem dá valor às árvores. Gosta de um monte de portas velhas e de montinhos pequenos de telhas antigas. “Quando gosto de uma coisa, gosto de a comprar se acho que a vou usar mais tarde. Faço um puzzle.” Gosta de fazer puzzles e de descobrir pedras sobre pedras entre as silvas — e de as inaugurar com pompa e circunstância, com bombos e cavaquinhos. Gosta de maçãs e de tremoços. Gosta de preservar: moinhos e azenhas, carros e charretes, coisas com história e a história das coisas.