Seat Tarraco perde dois lugares e ganha autonomia eléctrica

A família do grande SUV do emblema espanhol do grupo Volkswagen cresceu: o Tarraco passa, a partir de Junho, a contar com uma versão electrificada que, com bateria para mais de 50 quilómetros, está incluída nos plug-in com os quais as empresas podem usufruir de benefícios fiscais.

Quem pretender adquirir um Seat Tarraco de ligar à corrente pode contar com uma factura de pelo menos 47.678 euros. Isto, para particulares. Já as empresas conseguirão ir buscar o mesmo veículo com vários benefícios fiscais – total dedução do IVA, desconto de 75% no Imposto Sobre Veículos e taxa de tributação autónoma reduzida –, o que permite à Seat anunciar um preço para empresas a partir de 35 mil euros + IVA.

O feito é atingido pelo nível de emissões de CO2, homologadas entre os 37 e os 46,4 g/km, e pela autonomia, que atinge os 53 quilómetros em ciclo urbano segundo a homologação WLTP. A média de consumo de combustível fóssil também é aliciante: entre 1,6 e 2,0 l/100km – desde que, claro, se faça um bom proveito da bateria eléctrica, cujo carregamento pode ser feito em tomada doméstica ou recorrendo a uma wallbox (no último caso, precisa de 3h40). A bateria, com capacidade de 13 kWh, chega com uma garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros, sendo possível “poupá-la” através da função e-manager, que permite chegar ao destino com determinada carga pré-seleccionada (muito útil para zonas com restrições de circulação, como começa a acontecer um pouco por toda a Europa).

A mecânica, que assenta num TSI 1.4 de 110 kW e num motor eléctrico de 85 kW (o bloco térmico está montado à frente e as baterias atrás, o que ajudou a uma equilibrada repartição de peso), debita um total de 245cv, com um binário máximo de 400 Nm. Números que admitem bons desempenhos: acelera de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos e admite uma velocidade máxima de 205 km/h.

O automóvel arranca sempre em modo eléctrico, podendo manter o recurso às baterias enquanto houver carga e se não se ultrapassar os 140 km/h. Ocorrendo uma das duas situações, o sistema passa automaticamente para modo híbrido (ainda que se possa escolher este modo de forma manual). Em qualquer uma das situações, o condutor pode escolher entre três níveis de travagem regenerativa, aumentando o nível de segurança, poupando vários componentes, como os travões, e alimentando a bateria.

Além da gestão dos motores, o Tarraco chega com quatro modos de condução – Eco, Normal, Sport e Individual –, que permitem adaptar o comportamento do veículo às condições e exigências do traçado e do condutor. Em termos de equipamento, é possível escolher entre o requintado Xcellence e o de cariz mais desportivo FR.

Quem, contudo, andava de olho no Tarraco pelo facto de oferecer sete lugares, terá de continuar a olhar para as propostas apenas assentes em motores de combustão, já que a introdução do motor eléctrico e da bateria roubou dois lugares. No entanto, nem tudo se perdeu: os cinco ocupantes poderão contar com espaço desafogado, permitindo conforto até em longas viagens, e a mala continua a oferecer uma volumetria generosa com esta configuração de cinco lugares. Há 610 litros para ocupar e ainda uma série de soluções de arrumação um pouco por todo o interior.

Fabricado em Wolfsburgo, na Alemanha, o Tarraco e-Hybrid apresenta todas as valências de um SUV, mas, quem sonhava com incursões off-road, é importante saber que contará apenas com tracção dianteira. Isso não significa, porém, que não se possa arriscar umas aventuras fora do asfalto, graças a uma proeminente distância ao solo e a um elevado binário – experimentámos este novo plug-in em trilhos de baixa dificuldade e em areia e não nos pareceu atrapalhado em nenhuma das situações.

No entanto, não obstante as suas dimensões de guerreiro do todo-o-terreno, o Tarraco será mais procurado pelo conforto que consegue garantir às famílias. E é a pensar nestas que o emblema de Martorell apetrechou o carro com várias valências de segurança: chega de série com assistente de faixa e alerta de colisão, que inclui a detecção de peões e de bicicletas, mas pode ser apetrechado com outras tecnologias como detecção de ângulo morto, reconhecimento de sinais de trânsito e assistente de engarrafamentos. O que não surpreende: afinal, a versão de lançamento, em 2019, conquistou as cinco estrelas Euro NCAP, o organismo independente que avalia a segurança dos veículos automóveis comercializados na Europa, com 97% na protecção de adultos, 84% na protecção das crianças, 79% na protecção dos peões e 79% nos dispositivos auxiliares.

Na conectividade, permite a configuração para até oito utilizadores e traz a aplicação Seat Connect, que garante o controlo remoto sobre uma série de funções: obter dados de condução, verificar a posição de estacionamento e até mesmo trancar e destrancar portas à distância.