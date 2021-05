Segurança Social lança novo portal mais amigo do utilizador

Entre as novidades está a possibilidade de agendamento, através do serviço SIGA, de atendimento através de videoconferência.

A Segurança Social acaba de lançar um novo portal, apresentado como tendo “uma organização mais simples e user friendly [amiga do utilizador, em inglês], adaptada ao tempo que vivemos”. O lançamento foi feito este sábado, Dia Nacional da Segurança Social.

Disponível no mesmo endereço que até agora – www.seg-social.pt, a iniciativa insere-se no aprofundamento “da estratégia de digitalização desta área”.

Para além de “uma organização mais simples” face à anterior, a nova ferramenta digital passa “a disponibilizar conteúdos numa abordagem centrada no utilizador, com criatividade e inovação na usabilidade e design para corresponder às necessidades dos cidadãos e entidades empregadoras, aprofundando o compromisso de modernização e digitalização da Segurança Social”, refere a entidade em comunicado.

“Este é um portal totalmente responsivo, adaptado aos dispositivos móveis, e cumpre todas as normas ao nível da acessibilidade, para garantir o acesso e a inclusão de todos os cidadãos. Por outro lado, com o lançamento do novo portal procedeu-se ainda a um reforço ao nível da segurança”, lê-se na nota.

Entre as novas funcionalidades está a possibilidade, a partir de hoje, de proceder ao agendamento, através do serviço SIGA, de atendimento através de videoconferência, o que até aqui apenas estava disponível após contacto junto da Linha da Segurança Social (300 502 502).

É também lançada uma nova plataforma de divulgação de estatísticas, que apresenta informação de forma interactiva através de business intelligence, permitindo um conhecimento e leitura mais simples dos principais indicadores do sistema da Segurança Social, como prestações sociais. Ou ainda informação sobre remunerações e contribuições declaradas de trabalhadores dependentes e independentes, continuando a ser possível a análise de dados através da descarga dos ficheiros respectivos.

Citado no comunicado, o Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, refere que “a simplificação e modernização da Segurança Social está inscrita no programa Simplex e aprofunda a estratégia de transição digital da Segurança Social, o que permite potenciar o acesso e o conhecimento do sistema a todos os cidadãos e assim gerar maior confiança nos serviços disponibilizados”.