Número de desempregados inscritos caiu em Abril, depois de três meses a subir

O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) baixou em Abril para 396.707, menos 8667 desempregados que os 405.374 registados em Março.

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na actualização dos indicadores de monitorização da covid-19, apenas referentes ao Continente, os números de Abril interrompem o crescimento verificado nos três meses anteriores, e coincidem com a concretização de várias medidas do plano de desconfinamento, iniciado em Março.

O valor do último mês é mais baixo do ano, mas fica muito próximo do de Janeiro (396.978), e não muito longe de Abril de 2020 (368.925).

Os novos inscritos no IEFP também caíram (35.478), atingindo o valor mais baixo do ano e desde Março de 2020. No corrente ano, o pico foi atingido em Janeiro (46.868), mês do início do segundo confinamento por causa da pandemia de covid-19.

A evolução foi igualmente positiva noutros indicadores, nomeadamente nas colocações de desempregados no mercado de trabalho, que em Abril totalizaram 7595, o número mais elevado do ano e mesmo desde Setembro do ano passado.

As ofertas captadas também cresceram, ascendendo a 12.578, o valor mais elevado Março de 2020.