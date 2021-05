CCDRN chumba hotel de Mário Ferreira no Douro. Empresário avança para tribunal

Empresário tentou recurso hierárquico da decisão da CCDRN aos ministros do Ambiente e da Coesão Territorial, mas sem resultado. Decisão desfavorável após uma das consultas com maior participação de sempre

A avaliação de impacto ambiental do projecto de construção do Douro Marina Hotel, que o empresário Mário Ferreira quer construir no lugar da Rede, no município de Mesão Frio, foi chumbada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN). A decisão foi tomada na passada quarta-feira, e divulgada em conjunto com o relatório daquela que foi uma das consultas públicas mais participadas em todos os processos que tiveram a CCDRN como autoridade de avaliação ambiental.