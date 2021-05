Líder da FIP acusado pela federação de padel de trocar votos por “patrocínios”

A decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) de confirmar a suspensão de sete meses aplicada pela Federação Internacional de Padel (FIP) à Federação Portuguesa de Padel (FPP), por esta ter cometido “uma séria violação” dos estatutos e regulamentos da FIP ao organizar em Portugal uma prova promovida por uma federação não reconhecida pelo organismo que tutela o padel mundial, não mereceu comentários por parte do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) ou da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), mas Ricardo Oliveira, presidente da FPP, respondeu com uma acusação a um pedido de comentário sobre a decisão judicial: “Gostaríamos muito de comentar o vídeo que circula nas redes sociais onde se ouve o actual Presidente da FIP a combinar a atribuição de ‘patrocínios’ em troca de votos na sua eleição”.