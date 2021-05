Filippo Ganna parte de rosa no Giro

Filippo Ganna (INEOS) venceu este sábado a primeira etapa da 104.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, impondo-se no contra-relógio individual de Turim, com 8m47s, tempo que levou a percorrer os 8,6 quilómetros do crono, com uma média de 58,748km/h... 17 segundos menos do que o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), com 9m04s, que concluiu a prova na quarta posição, à frente do companheiro de equipa Remco Evenepoel. O belga surgiu em boa forma, terminando em sétimo, a dois segundos do chefe-de-fila, João Almeida.

O campeão do mundo da especialidade repetiu a vitória de há um ano, superando o italiano Edoardo Affini (Jumbo-Visma), por 10 segundos, e o norueguês Tobias Foss, também da Jumbo-Visma, por 13s.

João Almeida esteve em grande plano, espreitando a possibilidade de envergar a camisola rosa em 2021, depois da proeza no Giro de 2020, que liderou durante 15 dias consecutivos, posicionando-se no comando do “pelotão” de candidatos à vitória final.

Nélson Oliveira (Movistar) concluiu o contra-relógio com um 16.º, a 29 segundos do vencedor, enquanto Rúben Guerreiro (Education First-Nippo), terminou no 74.º posto, a 47 segundos do vencedor.

A segunda etapa, entre Stupinigi e Novara (179 quilómetros), deverá decidir-se ao sprint, pelo que João Almeida deverá aguardar por melhor oportunidade para tentar resgatar a camisola rosa. O ciclista das Caldas mostrou-se cauteloso, admitindo todos os cenários, embora prefira aguardar para ver o que os outros ciclistas podem fazer neste arranque da Volta a Itália.