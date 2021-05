Chelsea não deixou o Manchester City ser campeão

O Manchester City vai ter de esperar para poder celebrar o título de campeão da Premier League inglesa. Numa espécie de ensaio geral daquilo que será a final da Liga dos Campeões, a equipa de Pep Guardiola perdeu em casa (1-2) frente a um Chelsea que se mostrou bem preparado para poder contrariar o favoritismo dos “citizens” na final de Istambul a 29 de Maio.

Apesar do empate, o City poderá ainda fazer a festa neste fim-de-semana, dependendo do que fizer o Manchester United na viagem até Birmingham para defrontar o Aston Villa. Os “red devils” estão em segundo, com 67 pontos em 33 jogos, enquanto o City lidera, com 80 pontos em 35 jornadas. Se o United empatar ou perder, o City será campeão.

O City, com dois dos seus três portugueses no “onze” (Ruben Dias e Cancelo), ficou com a festa bem encaminhada aos 44’, com um golo de Raheem Sterling. E podia ter ido para intervalo com uma vantagem maior, não fosse a paragem cerebral de Kun Aguero no momento de marcar um penálti mesmo a fechar a primeira parte.

Na conversão do castigo, o argentino tentou uma “panenkada” (remate para o meio da baliza), mas Mendy, o guardião senegalês do Chelsea, não foi na conversa e defendeu facilmente – e Guardiola ficou furioso com Aguero, que vai sair do clube no final da época.

Os londrinos, cada vez mais competitivos à medida que têm mais tempo de trabalho com Thomas Tuchel, entraram para a segunda parte com vontade de dar a volta ao marcador e foi o que conseguiram, com golos de Ziyech (63’) e Marcos Alonso (90’).