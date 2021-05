Bayern nem precisou de jogar para festejar

Sem surpresa absolutamente nenhuma, o Bayern Munique conquistou neste sábado mais um título de campeão alemão, o 31.º da sua história e o nono consecutivo, e nem precisou de jogar, já que o RB Leipzig, que ainda tinha uma pequena hipótese de chegar a primeiro, perdeu na sua visita ao Westfalen Stadium com o Borussia Dortmund (3-2). Assim, os bávaros vão entre já campeões esta tarde (17h30) no Allianz Arena para defrontar o Borussia de Moenchengladbach.

Esta foi mais uma época de passeio do Bayern na Bundesliga, em que o seu domínio raramente foi posto em causa, mesmo que, internamente tenha sofrido alguns sobressaltos – Hansi Flick, o treinador bicampeão, sai no final da época, com a selecção alemã como provável destino, para dar lugar a Julian Naggelsmann, que abandona o RB Leipzig. Não terá sido conquistado com tanta tranquilidade como em outras épocas, mas foi o suficiente para mostrar que dificilmente haverá um desafiante credível aos bávaros nos próximos tempos.

Numa equipa que vai mantendo alguns dos seus históricos, como Neuer, Lewandowski ou Muller, há outros que vão assumindo um protagonismo cada vez maior na equipa, como Kimmich, Alphonso Davies, Coman ou Leroy Sané. E também houve um português a ser campeão alemão, tal como foi Renato Sanches nas quatro épocas anteriores. Tiago Dantas, médio emprestado pelo Benfica aos bávaros, também tem direito ao título por ter jogado 69 minutos na equipa principal do Bayern, ele que foi uma aposta pessoal de Flick. Sem o ainda treinador do Bayern, Dantas não deve ficar no clube alemão.

Em Dortmund, o Borússia, para além de fazer o “favor” ao Bayern, reforçou a sua candidatura a um lugar na Liga dos Campeões na próxima época com este triunfo sobre o Leipzig. Com Haaland a assistir da bancada e com Raphael Guerreiro no “onze”, o Borussia parecia ter as coisas controladas, chegando ao 2-0 com golos de Marco Reus (7’) e Jadon Sancho (51’).

Mas a equipa de Naggelsmann lutou para voltar ao jogo na segunda parte e conseguiu empatar, com golos de Klostermann (63’) e Dani Olmo (77’). Com este resultado, dificilmente o Borussia iria ficar com um lugar de Champions, mas Jadon Sancho conseguiu salvar as esperanças da sua equipa com o 3-2 aos 87’

Ainda sem jogar, o Bayern é campeão, com 71 pontos em 31 jogos. O Leipzig segue na segunda posição, com 64 pontos em 32 jogos, mais quatro que o Wolfsburgo (60) e mais seis que o Borussia (58).