Bayern celebra título com goleada

Sem a pressão de ter de ganhar para conquistar o título de campeão, já garantido com a derrota do RB Leipzig em Dortmund ao início da tarde, o Bayern Munique celebrou no Allianz Arena com uma goleada de 6-0 ao Borussia de Moenchgladbach na 32.ª jornada da Bundesliga.

Para assinalar o seu nono título consecutivo (e 31.º da sua história), a formação bávara não teve qualquer piedade do seu visitante e aplicou-lhe um amasso gigante. Robert Lewandowski marcou o primeiro dos seus três golos no jogo logo aos 2, Thomas Mueller fez o 2-0 aos 34’ e o avançado polaco do Bayern fez o 3-0 aos 34’. Coman fechou as contas da primeira parte aos 44’.

No segundo tempo, “apenas” mais dois golos, um penálti convertido por Lewandowski, que reforçou o seu domínio da lista dos melhores marcadores da primeira divisão germânica – o polaco já vai em 39, bem distante de Erling Haaland (Borussia Dortmund) e do português André Silva (Eintracht), ambos com 25 golos.

Depois do “hat-trick” de Lewandowski, ainda houve tempo para mais um golo, aos 86’, de Leroy Sané.