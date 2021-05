Barcelona e Atlético empatam-se em Camp Nou

Dois dos preponentes da Superliga Europeia, aquela competição que iria ter jogos espectaculares todos os dias, foram protagonistas de um 0-0 muito pouco espectacular e que não beneficiou nenhum deles. Barcelona e Atlético Madrid não conseguiram fazer melhor que um empate sem golos em Camp Nou num jogo fundamental para as contas do título espanhol e que só beneficiou o Real Madrid, que se pode chegar à frente nesta jornada.

Ainda com três jornadas por disputar, o Atlético segue em primeiro, com 77 pontos, seguido do Barcelona, com 75. Ambos podem, no entanto, serem ultrapassados pelo Real em caso de vitória dos “merengues” neste domingo frente ao Sevilha – um triunfo deixa a equipa de Zidane com 77 pontos e em vantagem no confronto directo com o seu rival da capital, sendo a única que depende apenas de si própria para ser campeã.

Não foi um grande espectáculo, com domínio repartido e poucas oportunidades de golo em mais um reencontro entre dois amigos e antigos colegas, Messi e o agora “colchonero” Suárez. Também houve uma pequena participação portuguesa neste clássico de pólvora seca, com João Félix a entra para o ataque do Atlético aos 63’, para o lugar de Saul Ñiguez. Quanto a Trincão, não saiu do banco do Barcelona.