Um radar para salvar o rasto da arquitectura portuguesa em Veneza

Conhecemos os projectos construídos além-fronteiras, a participação em concursos internacionais, a presença em exposições e colecções de grandes museus do mundo, as distinções com prémios Pritzker, Leão de Ouro, RIBA, Mies van der Rohe… Mas sabemos muito pouco sobre que imagens e perspectivas da arquitectura portuguesa temos levado lá para fora, nomeadamente à mais importante manifestação desta disciplina, a Bienal de Veneza.