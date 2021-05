Na poética da anti-fotografia: Marianne Mueller

Pelos acasos que tantas vezes nos conduzem, a obra de Marianne Mueller (1966, Zurique) nunca foi recebida nas páginas deste suplemento. Mas a artista suíça já expôs várias vezes em Portugal. Participou nas exposições colectivas Afinidades Electivas — Julião Sarmento Coleccionador, no Museu da Electricidade, em 2016, e na Orgânico Racional, na Casa da Arquitectura, Matosinhos, em 2019. E, em 2017, realizou duas importantes exposições individuais, com a curadoria de Sérgio Mah, Facing West, no espaço Appleton Square e False Ground no Centro de Artes Visuais, em Coimbra. Também tem publicado, desde 1998, livros de fotografia em editoras internacionais, como a Scalo, a Steidl Verlag e a Edition Patrick Frey. Ora, nem por acaso, é um livro de fotografia, o muito recente LEG publicada pela portuguesa Pierre Von Kleist, que serve de mote para a visita ao seu universo artístico e fotográfico.