Morreu a actriz norte-americana Tawny Kitaen

A actriz norte-americana Julie “Tawny” Kitaen, principalmente conhecida pela sua parceria na gravação de vários vídeos com as bandas de heavy metal Ratt e Whitesnake, morreu esta sexta-feira, aos 59 anos. A morte foi noticiada pela revista Variety, citando um comunicado da polícia de Newport Beach, na Califórnia. A actriz morreu na sua casa, mas a causa da morte não foi revelada.

Nascida a 5 de Agosto de 1961, em San Diego, Julie Kitaen escolheu, ainda adolescente, chamar-se Tawny. E foi também ainda na juventude que experimentou o cinema, e também a música. No grande ecrã, mesmo se a sua filmografia contabiliza perto de meia centena de títulos – num dos primeiros, foi a namorada do também jovem Tom Hanks na comédia Solteiros e Casados (Neal Israel, 1984) –, não conseguiu ultrapassar o estatuto de figura secundária ou de figurante, em títulos que não a fizeram ficar na história.

Foto Julie Kitaen com Tom Hanks na comédia Solteiros e Casados (1984) DR

Diferente foi a parte inicial da sua ligação ao universo da música. Colega de escola e namorada de Robbin Crosby (1959-2002), guitarrista fundador dos Ratt, uma banda de glam-metal, foi modelo e capa do primeiro EP do grupo (1983), e a seguir do álbum Out of the Cellar (1984).

Associou-se depois aos Whitesnake, uma banda de hard rock britânica fundada em 1978 por David Coverdade. Com a gravação do vídeo de Here I Go Again (1987), e outros que se seguiram, como Still of the Night, Is this Love e The Deeper the Love, tornou-se uma das “video vixen girl” mais notadas nesse final da década de 1980, como refere a revista norte-americana. Em 1989, casou com o vocalista desta banda, David Coverdale, numa relação breve, que duraria apenas dois anos.

A par do cinema, que continuou a frequentar, participou, nos anos mais recentes, em séries de televisão (incluindo um episódio de Seinfeld) e em reality shows. Entre 1997 e 2002, foi casada com o jogador de baseball Chuck Finley, com quem teve duas filhas.

Mas, durante muito tempo, refere ainda a Variety, “Kitaen lutou contra o consumo de drogas, como a própria revelou no programa Celebrity Rehab”, além de ter tido também vários problemas com a lei, incluindo uma acusação por posse de cocaína, em 2006, e outra por conduzir alcoolizada, em 2009.

Depois de ter tido conhecimento da notícia da morte de Tawny, David Coverdale expressou no Twitter o seu lamento: “Acabo de acordar com uma notícia muito triste e inesperada (…). Se for verdade, endereço as minhas sinceras condolências aos filhos, à família, aos amigos e aos fãs”.