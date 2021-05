Supremo admite providência que suspende requisição civil no Zmar

O Supremo Tribunal Administrativo admitiu esta sexta-feira a providência cautelar interposta pelo advogado da maioria dos proprietários privados de casas no Zmar, em Odemira, o que vai suspender temporariamente a requisição civil do complexo. Isso mesmo foi confirmado pelo PÚBLICO junto do defensor, que representa a maior parte dos proprietários que possuem 160 das cerca de 260 habitações do resort.

“O Supremo Tribunal Administrativo admitiu a nossa providência, o que suspende de imediato a requisição civil até haver uma decisão judicial”, disse Nuno Silva Vieira.

Na prática, explicou, “a partir do momento da citação do Governo”, a requisição temporária do complexo turístico Zmar decretada há uma semana pelo Governo “está suspensa”.

“Mas o Governo pode reagir e nós também podemos reagir à reacção do Governo”, acrescentou o advogado, destacando que “ainda não há nenhuma decisão definitiva” do tribunal.

As freguesias de Longueira-Almograve e São Teotónio, no concelho de Odemira, estão em cerca sanitária desde a semana passada por causa da elevada incidência de covid-19 entre os imigrantes que trabalham na agricultura na região.

Na altura, o Governo determinou “a requisição temporária, por motivos de urgência e de interesse público e nacional”, da “totalidade dos imóveis e dos direitos a eles inerentes” que compõem o complexo turístico ZMar Eco Experience, na freguesia de Longueira-Almograve, para fazer o isolamento profilático.

Na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo decidiu que a cerca sanitária aplicada nas freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve vai manter-se, mas com “condições específicas de acesso ao trabalho” a partir de segunda-feira.

Um total de 49 imigrantes que trabalham na agricultura no concelho de Odemira, no distrito de Beja, todos com testes negativos para o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, foram realojados, tendo uns sido colocados no Zmar e outros na Pousada da Juventude de Almograve, na quinta-feira de madrugada.