Uma morte por covid-19 e 377 novos casos. R(t) e incidência baixam

Internamentos voltam a descer e há 22.421 casos activos em Portugal. O desconfinamento foi travado em quatro concelhos e Cabeceiras de Basto é o único do país que recua no desconfinamento esta semana. Há 23 concelhos na lista de alerta.

Portugal registou uma morte por covid-19 (uma mulher com idade entre os 60 e 69 anos no Algarve) e 377 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Há menos três pessoas internadas (duas delas estavam em unidades de cuidados intensivos) e 490 pessoas recuperaram da infecção durante o último dia.

O índice de transmissibilidade – correspondente ao número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo – baixou ligeiramente para 0,92 (antes era de 0,95), tanto a nível nacional como continental. A incidência a nível nacional também desceu: é agora de 57,7 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias (antes era de 61,3). Analisando-se apenas os dados do território continental, a incidência assume também uma tendência decrescente e é agora de 55,4 casos por 100 mil habitantes (na quarta-feira eram 59).

Há, agora, 280 pessoas internadas com covid-19 em enfermaria e, dessas, 75 estão em unidades de cuidados intensivos.

São ainda mais de 22 mil os casos activos no país. Este valor resulta da subtracção do total de mortes registadas no país desde o início da pandemia (16.989) e do total de recuperados (799.442) ao total de casos confirmados desde Março de 2020: 838.852 – o que resulta em 22.421 casos ainda considerados activos pelas autoridades de saúde.

Os números foram divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e correspondem aos dados recolhidos durante todo o dia de quinta-feira.

Na actualização anterior a esta (feita na quarta-feira, dia 5), registava-se um R(t) de 0,95 e uma incidência de 61,3 casos por 100 mil habitantes a 14 dias a nível nacional.

A maior parte dos 377 casos detectados na quinta-feira foi registada na região Norte (143), seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 125 infecções. No Centro foram detectados 67 novos casos; no Algarve foram 16 e no Alentejo foram nove. Os Açores registaram também nove infecções e a Madeira teve registo de oito novos casos.

As avaliações da incidência e do nível de transmissibilidade da covid-19 em cada concelho são agora feitas semanalmente e, na quinta-feira, o Governo anunciou que o concelho de Cabeceiras de Basto é o único do país que recua nesta fase do desconfinamento. A decisão foi anunciada após reunião do Conselho de Ministros, em que foi também referido que há 23 concelhos na lista de alerta. O desconfinamento foi travado nos concelhos de Carregal do Sal, Odemira, Paredes e Resende; nos concelhos de Aljezur, Portimão, Miranda do Douro e Valongo, o processo de desconfinamento pode avançar.

No dia anterior, tinham sido registadas cinco mortes e 373 casos de infecção, com uma descida no número de internamentos de pessoas com covid-19.