Ministério Público pede dez anos de prisão para instrutor dos Comandos

A procuradora do julgamento dos Comandos pediu uma pena de prisão efectiva de dez anos para o instrutor Ricardo Rodrigues que responsabiliza pelo agravamento do estado de Hugo Abreu, no primeiro dia da Prova Zero, em 4 de Setembro de 2016.

Para o capitão-médico Miguel Domingues e o director da Prova Zero, tenente-coronel Mário Maia, o Ministério Público pediu penas de cinco e dois anos respectivamente e suspensas na sua execução.