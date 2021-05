A Mata do Ramiscal é de cortar o fôlego. Mas devíamos estar a ver algo diferente

Um vale profundo, com as imponentes escarpas graníticas do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) a juntarem-se, bem lá em baixo, no local por onde o rio Ramiscal traça o seu percurso, serpenteando entre árvores centenárias. Território do lobo e, em tempos, pouso favorito da águia-real, a Mata do Ramiscal tem sido descrita como um tesouro da biodiversidade, mas também como um dos locais mais frágeis do único parque nacional do país, e guarda as cicatrizes de incêndios recentes que consumiram preciosos carvalhos e azevinhos. Vista de um ponto de acesso privilegiado, é de cortar o fôlego. Mesmo que nos digam que, se tudo estivesse bem, devíamos estar a ver algo bem diferente.