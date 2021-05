Criança morre depois de ficar esquecida dentro de viatura

A criança deu entrada no Hospital de Santa Maria já sem vida e foi prestado apoio psicológico aos pais. A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias desta ocorrência.

Uma criança de dois anos morreu na quinta-feira, em Lisboa, depois de ter ficado fechada dentro do carro durante o dia.

De acordo com a polícia, a criança terá ficado esquecida no interior de um automóvel durante o dia e quando a família se apercebeu, ao final da tarde, apressou-se a levá-la para o Hospital de Santa Maria, mas a criança acabou por morrer. Na quinta-feira, as temperaturas na capital oscilaram entre os 15ºC e os 23ºC.

O gabinete de comunicação do Hospital de Santa Maria confirma ao PÚBLICO que a criança deu entrada na urgência de pediatria do hospital na tarde de quinta-feira, já sem vida, e que foram feitas manobras de reanimação durante mais de 30 minutos, sem sucesso. “Foram chamados profissionais do serviço de psiquiatria para dar todo o apoio psicológico aos pais”, referem ainda.

A Polícia Judiciária confirmou ao PÚBLICO que está a investigar as circunstâncias desta ocorrência e que não pode adiantar mais informações sobre o caso.