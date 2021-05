Portugueses confiam menos no Governo e estão menos satisfeitos com a democracia

A satisfação dos portugueses quanto à forma como funciona a democracia no país diminui desde o Verão de 2020. O Eurobarómetro 94, relativo ao Inverno de 2020/2021 e coordenado pela Direcção-Geral da Comunicação da Comissão Europeia, mostra que 48 por cento dos inquiridos estão satisfeitos com a democracia em Portugal, quando no Verão essa fatia era de quase dois terços. Também a confiança nas instituições políticas conheceu uma descida. No caso do Governo, a percentagem baixou de 52 para 38 por cento.