Alexandre Poço, o candidato do PSD a Oeiras: “Não viro a cara a um combate difícil”

Natural de Oeiras, Alexandre Poço, líder da JSD, aceitou ser o candidato do PSD à câmara municipal do seu concelho numas eleições que admite serem difíceis. Pela frente terá Isaltino Morais, o histórico autarca ex-social-democrata que se volta a apresentar como independente. Mas é possível que o PSD venha a concorrer em coligação com outros “parceiros naturais” do partido.