Maior e mais abrangente do que nunca, a Bienal de Gaia está de volta para agitar consciências

Um lençol branco, inscrito com caras disformes e nomes por atribuir, estende-se por cerca de três metros, no meio de uma exposição da Bienal de Gaia. Não existe um caixão, mas a terra espalhada pelos limites do lençol indica, claramente, um funeral. Aqui, homenageia-se a vida dos “Henriques” e das “Celestes” que a covid-19 ceifou, sem aviso prévio, e cujas existências foram transformadas em apenas mais um número para estatísticas diárias. No topo um pequeno espaço em branco, ainda por pintar, que revela uma história longe do seu fim.