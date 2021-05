Sexo: um tabu por desmistificar

O sexo permanece um tabu. Os jovens não se sentem à vontade para falar com os pais nem procuram ajuda profissional. A internet - das séries à pornografia - torna-se o meio privilegiado para o esclarecimento de dúvidas. O Repórter 360º investiga esta relação entre os jovens e o sexo.

No décimo quarto episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Beatriz Figueira, Mariana Coelho e Marta Carvalho, procuram perceber como está a relação entre os jovens e o sexo.

Ouviram as vozes de jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos - Maria Leonor Viegas, Beatriz Alberto e Afonso Quaresma -, bem como o testemunho de Sónia Simão, enfermeira generalista pós-graduada em sexologia.

Música por ordem de reprodução: Sunsets - Alex Stoner; Rise of The Corporation - Max Tune; Trailer da 2ª temporada de Sex Education - Netflix; Believe In Me - Paul Keane; Pacific Ocean - Max Tune.

