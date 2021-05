Violência nas ruas colombianas não pára e preocupa comunidade internacional

Calcula-se que pelo menos 37 pessoas tenham morrido em confrontos com as forças de segurança desde que os protestos antigovernamentais começaram na semana passada.

As cidades colombianas mantêm-se como palco de violentas manifestações antigovernamentais, reprimidas com força pela polícia e por militares. O que começou como um protesto contra uma reforma tributária proposta pelo Governo está a transformar-se numa contestação generalizada à desigualdade e à ausência de políticas de combate à pobreza, que se agravou com a pandemia.