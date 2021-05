A União Europeia tem de chamar os “left behind” para garantir a sua sobrevivência

Quando aprovaram o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, em 2017, em Gotemburgo, na Suécia, os líderes europeus estavam longe de imaginar que uma pandemia ameaçaria a economia europeia com a força de um tsunami. Mas também não se pode dizer que a União Europeia, ainda mal recuperada da crise do euro, navegava em águas muito calmas: além das sequelas da última crise e do aumento dos chamados left behind (e não estamos ainda a falar dos 15,5 milhões de europeus desempregados), que ajudaram a alavancar os partidos antieuropeístas até ao poder nos diferentes países, o proclamado propósito de promover uma dupla transição ecológica e digital arrasta também consigo um fortíssimo potencial de agravamento do desemprego e de desregulação do mercado laboral e, consequentemente, da pobreza e exclusão social. E estes consubstanciam, por si só, uma ameaça nada negligenciável ao próprio projecto europeu.