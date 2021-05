UE diz que levantar patentes não resolve o problema do acesso à vacina a curto e médio prazo

Ursula von der Leyen diz que europeus estão abertos à ideia e sua discussão, mas são precisas vacinas agora e o levantamento das patentes não resolve problema. Presidente da Comissão Europeia convida todos os que participam no debate a autorizarem a exportação das vacinas que produzem.

Os líderes europeus já estão refeitos da surpresa, depois de terem ouvido o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sem aviso, avançar a ideia de uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual em que assentam as vacinas contra a covid-19, para poder aumentar a sua produção e universalizar a sua distribuição. “Na União Europeia batemo-nos há um ano para que a vacina seja declarada um bem público universal. Estou muito feliz por constatar que agora há outros que nos acompanham no mesmo objectivo”, reagiu o Presidente de França, Emmanuel Macron, quando questionado sobre a hipótese de um levantamento temporário das patentes, à chegada à Cimeira Social do Porto.