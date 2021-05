A resposta social da Europa à crise discute-se no Porto

A Cimeira Social do Porto, que se realiza na sexta-feira, é o ponto alto da presidência portuguesa e visa definir a agenda social europeia para a próxima década, juntando líderes dos Estados-membros e das instituições europeias, parceiros sociais e sociedade civil. Com a jornalista Rita Siza percebemos o papel desta cimeira e do encontro União Europeia-Índia.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.