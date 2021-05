Portugal incluído na “lista verde” de destinos do Reino Unido

Turistas britânicos que visitem Portugal não têm de fazer quarentena no regresso ao Reino Unido.

Portugal é um dos 12 países que foi incluído na “lista verde” do Reino Unido de destinos de baixo risco de infecção covid-19, segundo anunciou o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, esta sexta-feira.

A lista, que irá ser actualizada a cada três semanas, inclui também destinos como Israel e Gibraltar, mas a França, Grécia e Itália ficam, para já, de fora. Shapps sugeriu que, à medida que o Verão avança, os destinos mais “tradicionais” devem ser incluídos na lista.

Segundo o ministro, os países da “lista verde” (o que dispensa a quarentena no regresso ao Reino Unido e obriga apenas à realização de um teste à covid-19), a partir de 17 de Maio, têm altas taxas de vacinação e baixas taxas de infecção. Ainda assim, Shapps pediu aos britânicos que não marquem férias sem a possibilidade de serem reembolsados já que os países podem ser retirados da “lista verde” se a situação epidemiológica piorar.

“Infelizmente, o nosso sucesso em combater a covid-19 aqui, com dois terços dos adultos já vacinados, ainda não foi replicado em muitos países. Neste país conseguimos criar uma fortaleza contra a covid-19, mas a doença ainda está presente em muitas partes do mundo”, referiu Shapps, dando como exemplo o caso particular da Índia e justificando o porquê de uma lista tão curta de destinos na “lista verde”.

“Queremos um Verão em que, com a ajuda das vacinas e dos testes, podemos reunir amigos e família, viajar para sítios que adoramos. Queremos começar a olhar para o exterior outra vez”, disse ainda o ministro.

Os britânicos estavam proibidos de fazer viagens para o estrangeiro desde Janeiro, excepto em casos de força maior e com justificação válida, sendo as infracções penalizadas com multas de 5 mil libras (cerca de 5800 euros).

Em directo do Porto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reagiu à inclusão de Portugal dos destinos seguros do Reino Unido, dizendo que é “um reconhecimento pelo forço feitos pelos portugueses” que levou a que o país tenha hoje uma “situação pandémica controlada”. "Estamos a fazer o desconfinamento faseado, prudente, cauteloso mas, até agora, bem-sucedido. Esse reconhecimento internacional é sempre bem-vindo”, disse.

Questionado sobre se esta decisão será importante (também) para a Economia, Santos Silva avançou que Portugal, enquanto preside ao Conselho da União Europeia (UE), está a trabalhar em “dois instrumentos que vão ser muito importantes para a reanimação da circulação das pessoas” e que trarão “efeitos positivos”.

“O primeiro é o Certificado Verde Digital, que esperamos que esteja operacional no princípio do Verão, e isso significará que as pessoas que estejam vacinadas ou imunizadas terão liberdade de circulação entre os estados-membros da União Europeia”, lembrou Santos Silva.