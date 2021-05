Metade dos europeus insatisfeita com resposta da UE à crise Covid

Quase metade dos europeus (49%) declara-se “insatisfeita” com as medidas tomadas pela União na sequência da crise pandémica. Num inquérito realizado em conjunto pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, a percentagem dos críticos é maior do que a dos que se afirmam “satisfeitos”, 40%. A insatisfação subiu cinco pontos relativamente ao último inquérito realizado no Verão de 2020.