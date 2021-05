Os investimentos não permitem fugir ao primeiro medo

Empresários portugueses já estiveram mais preocupados com um ataque a Pemba, até porque o receio agora é com a paragem da Total que vai arrefecer a economia da província.

Há medo, apreensão, indefinição quanto ao futuro, sobretudo pela paragem do investimento da Total no projecto de gás natural, que deixou muitas empresas sem a principal fonte de receitas da província de Cabo Delgado, mas não há ninguém com vontade de fazer as malas e voltar para Portugal. Para os emigrantes portugueses em Pemba, o momento é de esperar para ver.