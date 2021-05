Derrota histórica dos trabalhistas em Hartlepool deixa Starmer em maus lençóis

Conservadores conquistam lugar pela primeira vez desde 1974 e mantêm pressão sobre o Labour na “red wall” do Centro e Norte de Inglaterra. Estratégia do líder trabalhista questionada internamente.

Ainda falta contar milhares de votos em centenas de localidades e círculos eleitorais em Inglaterra, País de Gales e Escócia, mas a primeira grande revelação das eleições locais e regionais realizadas na “super-quinta-feira” britânica foi um autêntico soco no estômago da liderança do Partido Trabalhista: pela primeira vez desde que foi criada em 1974, a circunscrição de Hartlepool, no Nordeste inglês, não será governada por um dirigente do Labour.