Covid-19: novos casos assolam as ilhas Seychelles, o país com a maior taxa de vacinação do mundo

As ilhas Seychelles estão a atrair as atenções do mundo por se terem visto novamente obrigadas, esta semana, a impor restrições para conter a pandemia, apesar de serem o país com a maior taxa de vacinação em todo o mundo. Um surto no final de Abril, que elevou a incidência do vírus no país para números acima dos da Índia, está a pôr em causa a sua abertura ao turismo, bem como a eficácia da vacina da AstraZeneca, produzida na Índia, e a da empresa chinesa Sinopharm.