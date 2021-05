Compromisso assinado, promessa cumprida: UE vai ter metas para o bem-estar social

Assinatura do “Compromisso Social do Porto” é um marco “histórico”, nas palavras de António Costa. Documento confirma a determinação dos parceiros europeus e organizações representativas da sociedade civil em cumprir metas sociais. Este sábado, será a vez dos restantes líderes europeus.

“Nunca tinha acontecido e aconteceu: é histórico”, regozijou-se o primeiro-ministro, António Costa, minutos depois da assinatura do “Compromisso Social do Porto”, um documento “abrangente e ambicioso” que confirma a determinação dos parceiros sociais europeus e das organizações representativas da sociedade civil em cumprir as metas definidas num plano de acção para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apresentado pela Comissão Europeia — e que será agora subscrito pelos chefes de Estado e governo da União Europeia, numa reunião informal este sábado, no Porto.