Presidente do Parlamento Europeu em entrevista: “A pandemia ensinou-nos muitas lições, não as podemos fechar numa gaveta”

David Sassoli acredita que a Cimeira Social do Porto poderá dar origem a “acções muito concretas e ambiciosas” para melhorar as condições de vida dos cidadãos, particularmente aqueles que ficaram mais fragilizados com a crise pandémica.

Para o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, o compromisso com as metas do plano de acção para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é um passo em frente. Mas há outras decisões que também não podem esperar, como por exemplo a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, defende.