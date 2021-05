A sete meses de fazer 70 anos, ponte de Vila Franca ainda espera obras prometidas

A mais antiga travessia do Tejo no distrito de Lisboa completa 70 anos já no próximo dia 30 de Dezembro. Mas a Ponte de Vila Franca de Xira (Marechal Carmona) há muito que espera por intervenções de fundo que reabilitem o tabuleiro, o pavimento, as protecções laterais e o sistema de iluminação. Não são conhecidos problemas estruturais na ponte, mas os autarcas vila-franquenses não percebem por que é que as intervenções prometidas têm sido sucessivamente adiadas.