Moradores do Meco contra construção grandes empreendimentos turísticos na aldeia

Os empreendimentos turísticos previstos para as proximidades da Aldeia do Meco, no concelho de Sesimbra, estão a ser contestados por residentes na zona, que se queixam de que a volumetria das construções em causa não respeita a dimensão e as características da localidade e lembram que esta é uma zona classificada, pela sua riqueza natural, como no Sítio de Interesse Comunitário Arrábida/Espichel.