Associação da Covilhã avança com projectos de melhoria em bairros de habitação social

A Beira Serra - Associação de Desenvolvimento, com sede na Covilhã, vai desenvolver dois projectos de melhoria e requalificação do espaço público em bairros de habitação social daquele concelho.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta associação do distrito de Castelo Branco adianta que os projectos têm candidaturas aprovadas no âmbito do programa “Bairros Saudáveis”, cujos principais objectivos passam por promover, no actual contexto de pandemia, a resiliência sanitária e a melhoria da coesão social, do habitat, das condições ambientais e da qualidade de vida das populações locais mais vulneráveis.

Um dos projectos, que tem a denominação “Pátio dos 80”, conta com um financiamento de cinco mil euros, e decorrerá na freguesia da Boidobra, no bairro dos 80 fogos, primeiro bairro de habitação social daquela freguesia.

“O Pátio dos 80 é um projecto colaborativo construído em conjunto com moradores, Junta de Freguesia da Boidobra, Câmara Municipal da Covilhã, Departamento de Arquitectura da Universidade da Beira Interior (UBI) e visa a qualificação do espaço público através da intervenção arquitectónica num espaço vazio do bairro dos 80 fogos”, é referido na nota.

Segundo a informação, as obras de qualificação do espaço partiram de ideias de alunos de arquitectura da UBI, no âmbito de um exercício académico inserido na comunidade que os acolhe.

“É objectivo do projecto, num bairro muito envelhecido, colmatar a necessidade de zonas de estar que proporcionem as pessoas, inclusive com mobilidade reduzida, a fruição de espaços comuns e ao ar livre e o romper do isolamento num espaço publico seguro”.

O outro projecto - “Pontes” - vai decorrer na Urbanização das Nogueiras, um bairro de habitação municipal construído em 2002, na freguesia do Teixoso, e conta com um financiamento de 50 mil euros, sendo o “objectivo principal a requalificação de um espaço que permita que as 160 famílias residentes partilhem, aprendam e estabeleçam laços e pontes entre eles e os habitantes da freguesia que não residem no bairro”.

O projecto avança com base numa parceria que engloba o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, o Município da Covilhã, a União de Freguesia do Teixoso e Sarzedo, a UBI e um representante dos residentes do bairro.

De acordo com a informação, pretende-se uma intervenção articulada, complementar e participada pelos destinatários do projecto.

Está prevista a requalificação de três espaços de uso comum, que possam envolver e beneficiar directamente 480 moradores do bairro, transformando zonas comuns votadas ao abandono em locais acolhedores e seguros que permitam a dinamização de actividades para crianças, famílias e idosos.

A criação de um centro de animação comunitário, a construção de um forno a lenha para confecção de pão e a concepção de jardins em canteiros elevados são algumas das acções a levar a cabo.