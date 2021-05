Ajude o seu filho a ser autoconfiante

As pessoas mais autoconfiantes admitem os seus erros e aprendem com eles, aceitam o elogio e reconhecem quando o merecem, fazem o que acham ser o correcto.

Volvidos 14 meses de pandemia, mais do que nunca, as crianças precisam de segurança e de carinho. É crucial construir uma base de relacionamento positiva e forte entre pais e filhos desde tenra idade, para que as crianças se sintam amparadas e à vontade para partilhar sentimentos, receios, dúvidas e problemas que surgem ao longo do seu desenvolvimento. Esta relação irá, igualmente, contribuir para o surgimento da autoconfiança que, por sua vez, integra duas competências essenciais, a auto eficácia e a auto-estima. Na realidade, os pais irão perceber que uma vez desenvolvida uma relação segura com os seus filhos, haverá mais proximidade, afecto, confiança e menos problemas de comportamento para gerirem.

As pessoas mais autoconfiantes admitem os seus erros e aprendem com eles, aceitam o elogio e reconhecem quando o merecem, fazem o que acham ser o correcto, independentemente da concordância dos outros e arriscam mais, saindo da sua zona de conforto.

Algumas atitudes e práticas parentais podem ajudar a construir a autoconfiança das crianças e a fomentar um crescimento social, emocional e académico saudável. Ficam aqui algumas ideias: