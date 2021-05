Leonor Poeiras acusa ex-psicanalista de assédio e conta que Ordem dos Psicólogos não pode agir

A apresentadora Leonor Poeiras revelou, em entrevista ao Expresso, ter sido vítima de assédio sexual, especificando os detalhes da situação e identificando o alegado agressor: Frederico Pereira, psicanalista e director do ISPA - Instituto Superior de Psicologia Aplicada, entre 1985 e 2009, e reitor do ISPA - Instituto Universitário, no biénio seguinte. A queixa, de acordo com Leonor Poeiras, foi apresentada à Ordem dos Psicólogos, em 2020, altura em que percebeu que não tinha conseguido ultrapassar o sucedido. “No ano passado veio a pandemia, perco o trabalho e fiz um balanço da minha vida. E isto não me descia. Estava sempre na minha cabeça.”

Avançou, assim, com a queixa, juntando “as cópias das mensagens”. Porém, o resultado não foi o esperado: “Quando recebi a resposta fiquei muito frustrada, porque a hipótese de um processo disciplinar prescreve ao fim de cinco anos”, desabafa ao semanário.

Sobre a queixa tardia, Leonor Poeiras explicou que, por um lado, demorou “algum tempo a perceber que era assédio sexual” e, por outro, na altura “não era capaz de ser confrontada em tribunal com ele a falar sobre a minha vida íntima, principalmente porque não estava numa fase boa”.

Já acerca do sucedido, a apresentadora conta que “numa fase da vida muito confusa”, procurou um psicanalista, “um dos mais reputados do nosso país”, que lhe diagnosticou uma depressão e a quem recorria frequentemente, através da troca de mensagens, numa “terapêutica freudiana”, “muito assente num autoconhecimento que vem da nossa sexualidade freudiana”. Até que “numa madrugada, ao fim de 200 sessões, (…) recebi um SMS dele às 4h32”.

A mensagem, que a apresentadora mantém guardada, foi para si “erótica, erotizante”: “Acordo, inquieto. Ao umbigo do sonho liga-se uma imagem: a sua. Pensamentos em turbilhão, desconexos: cabana solitária, por que não me convidas visita — uma manhã? Porque não me convida...? Porque não... Não sei o que digo, não sei o que penso. Perdoe-me esta intrusão em paisagens que são tão suas...”.

Depois desse episódio, Leonor Poeiras conta que se afastou, remetendo-se ao silêncio, mas que o terapeuta “não parava de mandar SMS e e-mails”, desculpando-se: “Tenho imenso medo de a ter ofendido ou manifestado abuso de confiança”. No entanto, depois de a apresentadora ter deixado claro que o médico tinha pisado “uma linha limite”, o especialista terá passado a usar “o seu poder como psicanalista”, apresentado uma avaliação clínica que Leonor Poeiras descreve como “grosseira, vingativa, que mostra um ego ferido”.

Ao Expresso, Frederico Pereira começou por dizer que não deve nem pode “responder a pessoas perturbadas”, considerando que este “não é um assunto jornalístico — é um assunto clínico”. O psicólogo acrescentou que o SMS enviado em 2012 não representava assédio sexual, afirmando que o conteúdo estava relacionado com “questões de técnica psicoterapêutica”.

Leonor Poeiras, de 41 anos, é licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica de Lisboa, tendo aprofundado o jornalismo televisivo no Cenjor, actividade que começou por abraçar na TVI, em 2003, antes de se dedicar ao entretenimento.

Em Julho de 2020, o mesmo mês que ficou marcado pelo regresso de Cristina Ferreira ao canal, como accionista e directora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo, Leonor Poeiras foi dispensada. Actualmente, tem um projecto digital, o podcast Levantar Poeira, no qual entrevista personalidades de diversos sectores: começou pelo músico Ney Matogrosso, mas já por lá passaram apresentadores, advogados ou economistas.