A nutricionista Márcia Gonçalves assume, no seu blogue Compassionate Cuisine (em português, Cozinha com Compaixão), a missão a divulgação de receitas vegetarianas criativas. Faz parte dos Pares do Ímpar.

Para fazer este assado, comecei por levar ao forno a beringela, cortada em fatias, até que estas ficassem macias. Enquanto a beringela assava, preparei um estufado de lentilhas, com um molho de tomate e coco, de sabor picante, e rico, pela incorporação de algumas especiarias, e de consistência mais espessa e aveludada devido à adição do leite de coco (a que recorro pouco frequentemente, dada a sua elevada densidade calórica, e maior teor em gordura saturada). Depois de preparar o molho, coloquei numa forma, intercalado com camadas de fatias de beringela assada, e guarneci com amêndoas laminadas, e coentros frescos picados.

Levei ao forno durante cerca de 25 minutos, tempo suficiente para as amêndoas tostarem e o assado adquirir uma superfície dourada agradável, e os sabores do recheio apurarem, fruto da redução do molho no forno, e da fusão dos sabores das diferentes camadas.

Assado de lentilhas e beringela com molho picante de coco

4 porções

60 min

Dificuldade: 2/5

Ingredientes:

1 chávena (200 g) de lentilhas verdes ou castanhas, demolhadas durante cerca de 8h

2 beringelas, cortadas em fatias

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola, picada

4 dentes de alho, picados

¼ colher de chá de piripíri

1 colher de chá de colorau ou paprica

½ colher de chá de cominhos, em pó

½ colher de chá de coentros, em pó

1 lata (390 g) de tomate pelado triturado, ou, 2 tomates médios bem maduros, pelados

200 mL de leite‑de‑coco (metade de 1 lata)

1 ½ chávenas (360 mL) de água

4 colheres de sopa de coentros frescos (ou salsa) picados

2 colheres de sopa de amêndoa laminada – opcional

Sal e pimenta preta q.b.

Procedimento:

1. Preaqueça o forno a 200 °C.

2. Pincele as fatias de beringela com uma das colheres de sopa de azeite, e tempere com uma pitada de sal e pimenta. Disponha as fatias da beringela numa grelha do forno (ou num tabuleiro revestido com papel vegetal) e asse durante cerca de 15 a 17 minutos. Reserve.

3. Numa frigideira antiaderente, salteie a cebola juntamente com 1 colher de sopa de azeite, cerca de 5 minutos ou, até ficar translúcida. Se necessário, adicione 1 a 2 colheres de sopa de água. Junte o alho, as especiarias e uma pitada de sal e pimenta preta, e mexa até as especiarias libertarem os seus aromas, cerca de 30 segundos. Envolva o tomate triturado e o leite de coco, e leve o molho à fervura. Reserve cerca de 2 conchas deste molho numa taça. Junte à frigideira as lentilhas e 1 ½ chávenas (360 mL) de água a ferver. Envolva, e deixe cozer durante cerca de 8 minutos. Adicione os coentros frescos picados, e reserve.

4. Numa forma, espalhe cerca de metade das lentilhas estufadas no molho de coco. Sobre esta camada, disponha cerca de metade das fatias de beringela assada, seguida das restantes lentilhas e, por fim, as fatias de beringela novamente. Espalhe as 2 conchas do molho reservado, e salpique mais ervas aromáticas a gosto, e a amêndoa laminada. Leve ao forno a 180 °C durante aproximadamente 25 a 30 minutos ou, até o assado dourar e o recheio começar a ferver nas bordas da forma.

Nota: Caso opte por não demolhar as lentilhas, aumente em alguns minutos o tempo de cozedura das leguminosas (no passo 3).