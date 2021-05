Histórico e monumental, um Porto Tawny do século XIX. Custa 4800 euros

Um vinho com esta idade é só por si uma eloquente manifestação da grandiosidade do vinho do Porto, mas torná-lo acessível e poder adquiri-lo é inegavelmente um momento histórico. A pontuação é um mero formalismo, já que um vinho que chega perfeito e sedutor 125 anos após a colheita não cabe, claro está, numa qualquer escala de valor.