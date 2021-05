Este coffee-break não é como os outros: chegou a cerveja-café

A cerveja artesanal em Portugal continua a esticar os seus “tentáculos” e a fixar as “ventosas”, alastrando a sua acção a outros produtos. Desta vez, o café Torrié juntou-se à cerveja Nortada para criarem a Coffee-Break, que junta os aromas clássicos da Amber Ale com os do café, uma cerveja artesanal com notas clássicas de caramelo, toffee e madeira.

Água, malte de cevada, lúpulo, levedura e café são os ingredientes para esta parceria entre as duas marcas do Norte. Segundo Alexandre Almeida, responsável de produção da Torrié, este projecto foi “um desafio muito aliciante”, onde se tentou conciliar as características de “uma selecção dos melhores cafés Arábicos da América do Sul, com os sabores exuberantes e frescos de uma cerveja de carácter excepcional”, mantendo as propriedades essenciais de cada um.

Foto

Após vários ensaios de desenvolvimento deste produto, em estreita colaboração com a Nortada, obteve-se uma cerveja “com muita frescura e jovialidade, em perfeita harmonia com o que de melhor pode oferecer um excelente café e uma cerveja de eleição”, sublinha Alexandre Almeida.

Coffee Break, junta Diana Canas, mestre cervejeira da Nortada, “é uma cerveja com alto drinkability [facilidade de beber] onde os aromas do café se juntam em sintonia perfeita com as notas maltadas da Amber Ale”.

A Coffee Break apresenta 4-4,5% ABV e na loja online da Nortada vai estar disponível em caixa de dez unidades de 33cl (20,10 euros) e caixa de 24 unidades (a 44,70 euros).

O lançamento desta edição especial está marcada para 8 de Maio.