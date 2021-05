Resultado operacional do Banco CTT cresceu 8,7% para 21,2 milhões

Actividades de pagamentos e do crédito automóvel caíram no primeiro trimestre.

Os resultados consolidados do Banco CTT atingiram 21,2 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 1,7 milhões de euros ou 8,7% que em igual período do ano passado. De acordo com a informação divulgada ao mercado, 17,2 milhões de euros foram provenientes do segmento do banco e da 321 Crédito (+15,7%), e quatro milhões de euros de pagamentos (-14%).

O Banco CTT, que integra o grupo CTT Correios de Portugal, viu os lucros consolidados mais do que duplicarem (163%) no primeiro trimestre, face a igual período de 2020, para 8,7 milhões de euros.

No negócio bancário, a margem financeira evoluiu de forma positiva, atingindo 11,6 milhões de euros, com 4,4 milhões de euros do Banco CTT e 7,2 milhões de euros da sociedade de crédito ao consumo, a 321 Crédito, e mais 10,9% do que no primeiro trimestre de 2020.

As comissões líquidas desta área de negócio cresceram 0,7 milhões de euros (+9,7%), positivamente impactadas pelas comissões recebidas do Banco CTT, mais 1,3 milhões de euros (+47,9%), em resultado do crescimento obtido nas contas e cartões de 0,9 milhões de euros (+763,4%). Recorde-se que em Abril de 2020 foi introduzido um modelo de comissionamento do cartão de débito. Destaque ainda para o impacto dos seguros e PPR, que cresceram 400 mil euros (+51,8%).

Já as comissões recebidas dos pagamentos caíram 17,5%, ou 800 mil euros, face ao período homólogo de 2020, essencialmente devido “às quebras no pagamento de portagens e facturas, fortemente afectadas pela redução da procura de serviços transaccionais na área pagamentos no decurso das medidas de restrição impostas pelo estado de emergência”.

Nos primeiros três meses do ano, a produção de crédito automóvel caiu 18,9% para 40,6 milhões de euros, com um aumento da carteira líquida de imparidades para 593,7 milhões de euros, mais 5,9% que em Dezembro de 2020.

A carteira de crédito habitação líquida de imparidades situou-se em 548 milhões de euros, mais 4,5% que em Dezembro. No período, a produção de crédito à habitação somou 36,4 milhões de euros, menos 9,9 milhões de euros (-21,5%) face ao primeiro trimestre de 2020, “reflectindo os efeitos da retracção económica causada pelo contexto pandémico”.

“O Banco CTT continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes para 1797,9 milhões de euros, mais 6,4% que no último trimestre de 2020, e do número de contas para 529 mil (mais 12 mil que no final do ano de 2020)”, avança a instituição.

Já depois do fecho do trimestre, a 1 de Abril de 2021 o Banco CTT reforçou a sua presença no segmento de crédito ao consumo, com a parceria Financial Services, único credor em relação à carteira de crédito do Cartão Universo, válida para os próximos cinco anos e com visão de longo prazo.