OIT alerta que é preciso investir na formação para responder aos desafios da pandemia

“O mundo do trabalho em 2030 vai ser muito diferente do que é hoje”, frisou Guy Ryder, secretário-geral da Organização Internacional do Trabalho, durante uma sessão que decorreu no Porto, à margem da Cimeira Social.

A crise provocada pela pandemia da covid-19 veio pôr a nu desigualdades “dramáticas” que, se não forem travadas a tempo com o investimento em formação, na igualdade de género e na protecção social, correm o risco de se perpetuarem no tempo. O alerta partiu do secretário-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder, durante uma sessão dedicada ao tema “Trabalho e Empregos” que decorreu nesta sexta-feira no Porto à margem da Cimeira Social.